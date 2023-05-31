«Война уже давно идет»: Захарова прокомментировала позицию США по недопущению эскалации на Украине

Представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о новом заявлении США по Украине. Она подчеркнула, что Белый дом сам виноват в этом конфликте, но сейчас говорит о «нежелании эскалации».
Государственный деятель сравнила нынешнюю ситуацию со зданием, которое Вашингтон намеренно уничтожил. Несмотря на это, власти страны говорят о том, что не хотели этого.
«Смешно. Сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров, а теперь заявляют о "нежелании эскалации"», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что «война Запада уже давно идет», подразумевая противостояние России с США и европейскими государствами.
Речь идет о сообщении Вашингтона. Политические деятели не хотят эскалации украинского конфликта в «войну против Запада» из-за атак по субъектам Российской федерации.