«Нужно мобилизовать порядка 2 миллионов»: Пригожин высказался о численности российской армии во время СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что в России для отражения агрессии противника должно быть порядка 2 миллионов мобилизованных с учетом резервов.
Автор дзен-канала «Правда о политике и власти» до этого обратился в Минобороны с просьбой прокомментировать необходимость увеличения численности ВС России. Заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба Игорь Дылевский считает, что 1,5 миллиона военнослужащих будет достаточно для отражения направленной против страны агрессии. Журналисты попросили бизнесмена разъяснить, какова должна быть численность ВС РФ, исходя из норм боевых уставов.
По словам Пригожина, в России необходимо мобилизовать порядка 2 миллионов человек. В то же время следует разобраться, с какой именно угрозой может столкнуться страна в сложившейся ситуации.
«Дылевский назвал численность 1,5 миллиона, и я всегда говорю о том, что нужно мобилизовать порядка 2 миллионов. 1,5-3 миллиона, которые в общей сложности получатся, разница очень небольшая, потому что давайте лучше разберемся, а какая будет агрессия, а как будет усиливаться конфликт на территории Украины и так далее. Поэтому любое количество, которое сумеет отразить агрессию противника. На сегодняшний день, я считаю, мобилизованных должно быть с учетом резервов около 2 миллионов человек, это мое мнение», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер», аудиосообщение которого опубликовала его пресс-служба.
Пригожин ранее обратился к Министерству обороны РФ с предложением об организации отрядов территориальной обороны в приграничных регионах. Однако военное ведомство отказалось принимать письмо создателя «оркестра».