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Мантуров назвал условие исключения товаров J&J из списка параллельного импорта

Экономика
Мантуров назвал условие исключения товаров J&J из списка параллельного импорта

Компания Johnson&Johnson должна доказать свое присутствие на российском рынке и сохранение прямых поставок, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Только в этом случае компания будет исключена из перечня параллельного импорта, отметил вице-премьер во время коллегии министерства по итогам 2022 года.

«Когда наши дистрибьюторы убедятся и подтвердят то, что коллеги производители Johnson & Johnson сохраняют своё присутствие и прямые поставки, мы всегда примем обратное решение и выведем из перечня данной продукции бренд компании», — подчеркнул Мантуров.

Издание «Ридус» сообщало, что в Минпромторге задумались о включении контактных линз Acuvue в перечень параллельного импорта после сообщений о возможном прекращении их ввоза в Россию. Поставщики предупреждали о дефиците этого товара на рынке.
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