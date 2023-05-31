Аналитик Джаралла: Британия давно выбрала Россию в качестве главного геополитического врага

Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания «напрямую подстрекает Украину к проведению террористических операций против России». Он напомнил слова министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли о том, что «Киеву виднее, как обеспечивать свою территориальную целостность». Лавров назвал это прямым подстрекательством к тому, «что делают террористы из Киева».