Аналитик Джаралла: Британия давно выбрала Россию в качестве главного геополитического врага

Накануне британский МИД официально заявил о праве Украины вести оборону и наносить удары за пределами своих границ. Как считает российский политолог Владимир Джаралла, внутренние экономические проблемы вынуждают Лондон все сильнее натравливать Киев на Россию.
«Украина вправе проецировать военную силу вне своих границ, чтобы подрывать способность России применять военную силу на Украине», — пояснил британский министр Джеймс Клеверли.
По его мнению, удары по «легитимным военным целям» вне Украины считаются «одним из элементов обороны» этого государства. Ранее, в начале мая, издание Washington Post сообщило, что Великобритания намерена отправить Украине партию ракет большой дальности.
До этого Лондон заявлял о поставках Киеву танков Challenger 2. В марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что британская сторона передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Также в Лондоне заявили, что летом 2023-го начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.
Как сообщил корреспонденту ФАН политический эксперт Владимир Джаралла, британцы сделали большие ставки на «победу Киева», и готовы повышать их дальше.
«Стоит напомнить слова английского премьера Риши Сунака о передаче вооружений на Украину — о том, что «все это вооружение, собственно, для того и создавалось». В целом, по отношению к России Британия занимает наиболее экстремистскую позицию, уступая в этом только Польше и странам Прибалтики. Главная причина такого поведения — еще и в том, что англичане сегодня чувствуют себя в абсолютной безопасности», — указал аналитик.
Тем временем, напомнил он, в Англии нарастают весьма серьезные экономические и политические проблемы.
«Изначально предполагалось, что Брексит, то есть выход из состава Евросоюза, вернет Британию в число великих держав, и она стремительно восстановит то влияние в мире, которое имела в своем имперском прошлом. Этот расчет, как выяснилось, оказался огромной ошибкой. Английские элиты обнаружили, что ничего подобного не происходит. Поэтому им приходится прилагать огромные усилия для того, чтобы продолжить развитие в сфере экономики, — сообщил Джаралла. — Во многом поэтому Британия выбрала себе в качестве геополитического противника Россию. Для этого был и целый ряд других причин, начиная от имперского мышления и заканчивая конкретными инцидентами. На этом поприще британцы сумели добиться заметных успехов, достаточно вспомнить удачную международную провокацию с «отравлением» Скрипалей «новичком». Тогда, несмотря на добровольный уход на периферию ЕС, Англия сумела сыграть первую скрипку в антироссийской деятельности».
Кроме того, долгое время Британия была одним из основных игроков на украинском политическом фронте, говорит аналитик.
«Она направляла на Украину новейшие вооружения и инструкторов, а также проводила массовую подготовку бойцов ВСУ. Кроме того, английские спецслужбы предоставляли Киеву ценную развединформацию, а британские элиты оказывали серьезное влияние на украинских политиков. Однако быстро выяснилось, что постоянно поддерживать Украину — это еще и очень дорого. Поэтому британцы, которые прекрасно умеют считать деньги, были вынуждены подсократить свою помощь Киеву. Тем не менее, Британия все равно занимает второе место после США по поставкам вооружений для ВСУ, а также активно помогают Украине устраивать различные провокации на море, атакуя российские корабли», — говорит аналитик.
Тем не менее, сказывается и то, что Британия понесла большие убытки вследствие экономических санкций, введенных против России, указал он.
«Британские компании, вынужденные уйти из России после 24 февраля 2022-го, потеряли миллиарды долларов. Конечно, это особо не афишируется, но британский бизнес крайне недоволен этой ситуацией. Пока что Лондон успокаивает их тем, что «когда, мы одержим победу, то с лихвой компенсируем все потери за счет России». Но сейчас перед английскими элитами все чаще возникает вопрос — а насколько вообще реальна эта победа? В Лондоне все больше осознают, что шансы на это крайне невелики», —сообщил Джарлла.
В свою очередь, сейчас подтверждается, что Россия выбрала верную тактику на Украине по изматыванию Киева и «отрезанию хвоста по частям», указал эксперт.
«Думаю, что слова Клеверли нашим политикам необходимо хорошенько запомнить. И, раз уж мы вернулись в эпоху прямого противостояния держав, нам нужно выждать момент, и нанести максимально сильный ответный удар по интересам Британии», — заключил политолог.
Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания «напрямую подстрекает Украину к проведению террористических операций против России». Он напомнил слова министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли о том, что «Киеву виднее, как обеспечивать свою территориальную целостность». Лавров назвал это прямым подстрекательством к тому, «что делают террористы из Киева».