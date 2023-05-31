В Петербурге на Исаакиевской площади стартовали съемки сериала с участием Саши Бортич

В Санкт-Петербурге проходят съемки сериала с участием актрисы Саши Бортич. Ее заметили на Исаакиевской площади в центре города.
Об этом сообщает «Вечерний Санкт-Петербург». По сведениям издания, премьера нового проекта будет в конце текущего года. Названия пока что нет. Имена других актеров и сюжет сериала на данный момент не раскрываются.
Отметим, что Бортич известна по ролям в таких фильмах, как «Духless-2», «Я худею», «Холоп» и другие. Один из последних проектов актрисы, где она сыграла главную роль, – сериал «Фишер».
Ранее RT передавал, что Агата Муцениеце и Анна Пескова исполнят главные роли в фильме о группе «Иванушки International».