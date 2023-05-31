Опасность искусственного интеллекта сравнили с ядерной войной и глобальной пандемией

Члены инициативной группы заявили, что хотят начать дискуссию о наиболее серьезных рисках, связанных с искусственным интеллектом. Среди авторов обращения были Сэм Альтман и Мира Мурати — исполнительный директор компании-разработчика ChatGPT и ее технический директор. Также свои подписи под документом поставили руководители Skype и Quora, специалисты Microsoft, Google и других IT-компаний.