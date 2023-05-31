Опасность искусственного интеллекта сравнили с ядерной войной и глобальной пандемией

Вашингтон, 31 мая. Искусственный интеллект (ИИ) несет человечеству угрозу, сравнимую с ядерной войной и глобальной пандемией. Об этом в открытом письме заявили технические специалисты, занимающиеся исследованиями в области ИИ.
Заявление, опубликованное Центром безопасности искусственного интеллекта, подписали более 350 человек.
«Снижение риска вымирания из-за искусственного интеллекта должно стать глобальным приоритетом наряду с другими рисками общечеловеческого масштаба, такими как пандемии и ядерная война», — говорится в обращении.
Члены инициативной группы заявили, что хотят начать дискуссию о наиболее серьезных рисках, связанных с искусственным интеллектом. Среди авторов обращения были Сэм Альтман и Мира Мурати — исполнительный директор компании-разработчика ChatGPT и ее технический директор. Также свои подписи под документом поставили руководители Skype и Quora, специалисты Microsoft, Google и других IT-компаний.
Эксперты по искусственному интеллекту и технические руководители, включая Илона Маска, подписали в марте письмо, призывающее разработчиков ИИ приостановить работу над технологией. Они заявили, что мораторий, по крайней мере, на шесть месяцев даст отрасли время установить стандарты безопасности для разработки искусственного интеллекта и ограничить потенциальный вред от связанных с ним самых рискованных технологий.
Накануне стало известно, что рыночная стоимость производителя чипов NVIDIA превысила триллион долларов. Это произошло после анонса суперкомпьютерной платформы для разработки приложений с использованием искусственного интеллекта нового поколения.