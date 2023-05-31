Жительница Самары оставила подругу со своими тремя маленькими детьми и пропала

Шесть месяцев подруге пришлось заботиться и содержать чужих детей – трехлетку, двухлетку и годовалого малыша, прежде чем она обратилась к правоохранителям. В итоге дети были изъяты и помещены в госучреждение. Сейчас жизни и здоровью малышей ничего не угрожает, заявили в Главном управлении МВД России по региону.