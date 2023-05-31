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Жительница Самары оставила подругу со своими тремя маленькими детьми и пропала

Происшествия
Жительница Самары оставила подругу со своими тремя маленькими детьми и пропала

Инцидент произошел в Самаре. Здесь 26-летняя мать попросила свою подругу из Тольятти приглядеть за тремя маленькими детьми, а сама ушла и больше не вернулась. В итоге подруга обратилась в полицию. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Как пишет сетевое издание «КП-Самара», в результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли пропавшую даму в Самаре, причем мать троих малолетних детей в это время оказалась под воздействием наркотиков.

Шесть месяцев подруге пришлось заботиться и содержать чужих детей – трехлетку, двухлетку и годовалого малыша, прежде чем она обратилась к правоохранителям. В итоге дети были изъяты и помещены в госучреждение. Сейчас жизни и здоровью малышей ничего не угрожает, заявили в Главном управлении МВД России по региону.

На нерадивую мать оформили протокол по ст.6.9 КоАП РФ. Кроме того, она попала под уголовную статью по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. С фигурантки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, добавили в пресс-службе ведомства.
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