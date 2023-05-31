Мигрант ударил жителя Петергофа монтировкой и обокрал его машину

Мигрант напал с монтировкой и похитил у мужчины деньги возле деревни Малые горки в Ленинградской области. Об этом заявил источник ФАН в правоохранительных органах.
Сообщение об инциденте поступило днем в понедельник, 29 мая. 44-летний житель Петергофа сообщил, что малознакомый мужчина ударил его монтировкой в область головы. После этого злоумышленник разбил заднее стекло автомобиля и похитил у потерпевшего сумку с 48 тысячами рублей.
Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Он получил закрытый перелом тыльной трети костей правого предплечья, а также ушиб мягких тканей головы.
Грабителя задержали спустя сутки в поселке Бронна. Выяснилось, что установочные данные 41-летнего гражданина Таджикистана совпадают с данными другого человека. В связи с этим ему было отказано в выдаче трудового патента.
Подозреваемый в ограблении задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мигрант избил и ограбил жителя Рязани. Инцидент произошел в баре на площади Мичурина.