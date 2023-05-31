Мигрант ударил жителя Петергофа монтировкой и обокрал его машину

Сообщение об инциденте поступило днем в понедельник, 29 мая. 44-летний житель Петергофа сообщил, что малознакомый мужчина ударил его монтировкой в область головы. После этого злоумышленник разбил заднее стекло автомобиля и похитил у потерпевшего сумку с 48 тысячами рублей.