Правительство США сделало заявление по поводу конфликта на Украине. В Белом доме подчеркнули, что не хотят эскалации в «войну против Запада» из-за атак по регионам России.
Речь идет о многочисленных попаданиях снарядов ВСУ, переданных европейскими странами и Америкой, на территорию РФ. Основные удары приходятся по Курской и Белгородской области.
Конфликт на Украине на данный момент не единственный. Сложная ситуация наблюдается и в Косово. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказывался о происходящем. Он уверен, что в центре Европы «зреет большой взрыв». Государственный деятель также указал на роль Запада в эскалации.