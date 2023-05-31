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В США заявили, что не хотят войны с Россией из-за эскалации на Украине

Политика
В США заявили, что не хотят войны с Россией из-за эскалации на Украине

Правительство США сделало заявление по поводу конфликта на Украине. В Белом доме подчеркнули, что не хотят эскалации в «войну против Запада» из-за атак по регионам России.

Речь идет о многочисленных попаданиях снарядов ВСУ, переданных европейскими странами и Америкой, на территорию РФ. Основные удары приходятся по Курской и Белгородской области.

Конфликт на Украине на данный момент не единственный. Сложная ситуация наблюдается и в Косово. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказывался о происходящем. Он уверен, что в центре Европы «зреет большой взрыв». Государственный деятель также указал на роль Запада в эскалации.
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