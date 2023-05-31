В США заявили, что не хотят войны с Россией из-за эскалации на Украине

Конфликт на Украине на данный момент не единственный. Сложная ситуация наблюдается и в Косово. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказывался о происходящем. Он уверен, что в центре Европы «зреет большой взрыв». Государственный деятель также указал на роль Запада в эскалации.