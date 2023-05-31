Белорусские пограничники попытались переманить коллег с Украины борщом

Военные, которые несут службу на государственной границе Белоруссии, попытались привлечь на свою сторону украинских коллег. Провернуть подобное они пытались с помощью интересной приманки — борща. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
Для этого сотрудники Государственного пограничного комитета воспроизвели на кордоне аудиозапись. На ней женский голос рассказывает о схожести борщей двух стран, называя их «борщами-соседями и борщами-родственниками».
В записи отмечается, что белорусский и украинский борщ имеют сходства, а в европейской кухне аналоги отсутствуют.
«Когда вам не из чего готовить борщ – переходите на нашу сторону», — призывает голос.
Ранее выяснилось, что больше половины представителей поколения Z не любят борщ и холодец.