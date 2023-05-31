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Белорусские пограничники попытались переманить коллег с Украины борщом

Общество
Белорусские пограничники попытались переманить коллег с Украины борщом

Военные, которые несут службу на государственной границе Белоруссии, попытались привлечь на свою сторону украинских коллег. Провернуть подобное они пытались с помощью интересной приманки — борща. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Для этого сотрудники Государственного пограничного комитета воспроизвели на кордоне аудиозапись. На ней женский голос рассказывает о схожести борщей двух стран, называя их «борщами-соседями и борщами-родственниками».

В записи отмечается, что белорусский и украинский борщ имеют сходства, а в европейской кухне аналоги отсутствуют.

«Когда вам не из чего готовить борщ – переходите на нашу сторону», — призывает голос.

Ранее выяснилось, что больше половины представителей поколения Z не любят борщ и холодец.
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