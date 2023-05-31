Транспортный самолет Simorgh иранского производства успешно завершил первый испытательный полет

Новая авиационная машина Исламской Республики была разработана Организацией авиационной промышленности Ирана на основе украинского Ан-140, сообщает ряд источников. О создании этого самолета власти страны заявили еще год назад, подчеркнув, что Simorgh внесет вклад в повышение обороноспособности страны.
Тестовый полет состоялся на авиабазе в районе города Исфахан. За тестом наблюдали высокопоставленные военные чиновники страны, в том числе начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мухаммад Хосейн Бакери. По окончанию испытаний событие прокомментировал глава министерства обороны республики Мухаммад Реза Аштиани, подчеркнув, что выпуск этого образца «ускорит вступление Ирана в клуб производителей тяжелых современных самолетов».
Как заявляют местные СМИ, Simorgh, названный в честь летающего существа из персидской мифологии, отличается маневренностью и небольшой массой при достаточно высокой грузоподъемности и коротком взлете-посадке. При создании учитывалась специфика иранских климатических условий. Самолет предполагается использовать для переброски пехоты и боевой техники между базами на территории республики, а также в интересах медицинских служб.
Стоит отметить, что запуск производства транспортной авиации силами оборонной промышленности Ирана крайне важен для страны, поскольку значительная часть стоящих на вооружении импортных машин такого типа устаревает. Значительную часть парка транспортных самолетов составляют американские и французские самолеты, и республика из-за санкций не может получать достаточное количество запасных частей для ремонта. В ряде случаев иранская промышленность научилась производить ряд требуемых компонентов, однако полностью решить проблему таким способом не удалось.
Схожая ситуация наблюдается и в парке учебно-тренировочных самолетов. Невозможность их закупки за рубежом подтолкнула Иран к созданию собственной машины такого класса — Yasin (Kowsar 88), — оснащенной двигателями местного производства, за основу которых взяли старые американские образцы с истребителя F-4. Разработки начались в 2009 году, а через десять лет эта модель совершила первый полет в районе Хамадана.