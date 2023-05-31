Транспортный самолет Simorgh иранского производства успешно завершил первый испытательный полет

Схожая ситуация наблюдается и в парке учебно-тренировочных самолетов. Невозможность их закупки за рубежом подтолкнула Иран к созданию собственной машины такого класса — Yasin (Kowsar 88), — оснащенной двигателями местного производства, за основу которых взяли старые американские образцы с истребителя F-4. Разработки начались в 2009 году, а через десять лет эта модель совершила первый полет в районе Хамадана.