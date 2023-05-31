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Матвиенко заявила о необходимости производства в России национально ориентированных игрушек

Общество
Матвиенко заявила о необходимости производства в России национально ориентированных игрушек

Ассоциации производителей детских товаров необходимо оказать поддержку, чтобы они начали производство национально ориентированных игрушек. Об этом сообщила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко.

Она отметила, что российские предприятия в 2022 году смогли не только сохранить, но и увеличить производство по целому ряду товаров. Матвиенко призвала также избавиться от зависимости в сфере детских товаров.

«Сейчас именно то время, когда мы должны обратить на это серьезное внимание, чтобы это были национально ориентированные игрушки, добрые, развивающие, интеллектуальные», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее «Ростелеком» сообщил о планах начать производство электроники в Санкт-Петербурге. Этим займется предприятие «Авангард».
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