Ученые выяснили, что снижение эрекции связано с ухудшением памяти в будущем

Изучив полученные сведения, ученые пришли к выводу, что низкий уровень сексуального удовлетворения может предвещать будущие проблемы с памятью. При этом они не могут установить прямую связь между этими факторами, но улучшение качества секса положительно повлияет на комплекс познавательных способностей и высших психических функций.