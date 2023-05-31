Ученые выяснили, что снижение эрекции связано с ухудшением памяти в будущем

Американские ученые Университета Пенсильвании провели исследования, в результате которых обнаружили связь между эректильной дисфункцией у мужчин и когнитивными способностями, пишет Planet Today.
Ученые проводили наблюдение среди 800 мужчин примерно 50 лет. В течение 12 лет они собирали данные, проводили тесты и фиксировали самооценки качества эрекции, уровня сексуального удовлетворения и желания.
Изучив полученные сведения, ученые пришли к выводу, что низкий уровень сексуального удовлетворения может предвещать будущие проблемы с памятью. При этом они не могут установить прямую связь между этими факторами, но улучшение качества секса положительно повлияет на комплекс познавательных способностей и высших психических функций.
Ранее Ученые американского Университета Джона Хопкинса провели исследование, по которому выяснили, чем люди привлекают комаров.