Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ученые выяснили, что снижение эрекции связано с ухудшением памяти в будущем

Общество
Ученые выяснили, что снижение эрекции связано с ухудшением памяти в будущем

Американские ученые Университета Пенсильвании провели исследования, в результате которых обнаружили связь между эректильной дисфункцией у мужчин и когнитивными способностями, пишет Planet Today.

Ученые проводили наблюдение среди 800 мужчин примерно 50 лет. В течение 12 лет они собирали данные, проводили тесты и фиксировали самооценки качества эрекции, уровня сексуального удовлетворения и желания.

Изучив полученные сведения, ученые пришли к выводу, что низкий уровень сексуального удовлетворения может предвещать будущие проблемы с памятью. При этом они не могут установить прямую связь между этими факторами, но улучшение качества секса положительно повлияет на комплекс познавательных способностей и высших психических функций.

Ранее Ученые американского Университета Джона Хопкинса провели исследование, по которому выяснили, чем люди привлекают комаров.
ученые исследование эректильная дисфункция память секс мужчины
Военкоры ФАН