Боец СВО из Красноярска рассказал о необычных находках на украинских позициях

Украинские боевики при спешном отступлении оставляют на своих позициях не только вооружение и амуницию.
По словам вернувшегося в Красноярск на время отпуска из зоны специальной военной операции (СВО) бойца, очень часто в брошенных украинцами окопах попадаются оружие, боеприпасы и военная форма стран НАТО. Так, он упомянул о комплектах немецкой и британской амуниции, сообщает kras.mk.ru.
При этом там можно встретить совершенно необъяснимые находки. Среди украинской формы попадались такие предметы, которые непонятно, как и для чего могли оказаться на самой линии фронта. Речь идет о париках и женской одежде.