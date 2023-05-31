Краснодарские хирурги провели высокотехнологичную операцию по удалению кист печени

Врачи Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре провели высокотехнологичную операцию по удалению опухоли на печени с применением хирургической 3D-навигации, чтобы обезопасить риски для пациентки.
Пациентка пришла в краснодарскую клинику на плановый осмотр, где доктора выявили у нее две кисты на печени. Ситуацию осложняло то, что опухоли находились рядом с веной, почкой и двенадцатиперстной кишкой. В этом случае хирургическое вмешательство имеет риски для здоровья. Доктора предложили женщине попробовать вариант малоинвазивного лечения — через прокол под контролем 3D-навигации.
«Это безопасно для самой пациентки, поскольку мы видим практически в режиме живой хирургии картинку на экране, как она при лапароскопии, так и видим на 3D-реконструкции. Мы идем по навигации, смотрим, где и что находится. Это позволило нам обезопасить саму операцию и не повредить важные структуры в печени», — объяснил врач хирургического отделения ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» Юрий Кузнецов.
С помощью компьютерной томографии доктора получают изображения внутреннего органа, соединяют его в единую 3D-модель, а затем загружают в специальные очки и используют в качестве навигации по нужному внутреннему участку органа. С помощью такого метода хирург видит голографическую модель органа во всех ракурсах, что позволяет сократить время операции и снизить риск врачебной ошибки.