Краснодарские хирурги провели высокотехнологичную операцию по удалению кист печени

Пациентка пришла в краснодарскую клинику на плановый осмотр, где доктора выявили у нее две кисты на печени. Ситуацию осложняло то, что опухоли находились рядом с веной, почкой и двенадцатиперстной кишкой. В этом случае хирургическое вмешательство имеет риски для здоровья. Доктора предложили женщине попробовать вариант малоинвазивного лечения — через прокол под контролем 3D-навигации.