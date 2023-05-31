Светлое исключение в шоу-бизнесе: балерина Анастасия Волочкова рассказала о невероятных качествах певицы Наташи Королевой

Певица Наташа Королева являет собой редкий пример добропорядочности и чистоты на ниве отечественного шоу-бизнеса. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась артистка балета, общественный деятель, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова.