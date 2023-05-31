Светлое исключение в шоу-бизнесе: балерина Анастасия Волочкова рассказала о невероятных качествах певицы Наташи Королевой

Певица Наташа Королева являет собой редкий пример добропорядочности и чистоты на ниве отечественного шоу-бизнеса. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась артистка балета, общественный деятель, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова.
В день 50-летия всенародно любимой артистки собеседница перечислила ее наиболее яркие отличительные черты.
«Наташа — потрясающий человек. Очень позитивный, классный, никогда не унывающий. Она из числа тех, кто воплощает в себе понятие человечности в условиях нашего шоу-бизнеса, погрязшего во лжи, фальши и не добропорядочности. Она из тех людей, которые сохранили в себе свет. Есть всего несколько таких исключений, и Наташа — одно из них. При этом она умеет быть непосредственной. В ее песнях — легкость, меньшей степени юмор, и в большей — позитив», — поведала балерина.
Анастасия Волочкова также отметила, что регулярно видится с Наташей Королевой по разным поводам.
«Из недавнего, мы виделись на премии «RU.TV». Я там вручала награду, а Наташа была в числе гостей. Мы встречались в рамках различных концертных программ, мероприятий, светских раутов, каких-то еще тусовок. Я участвовала вместе с ней и в ее программе. Мы дружны с ней и ее мамой», — пояснила собеседница ФАН.
Кроме того, она поделилась своими сердечными пожеланиями в адрес юбилярши.
«Оставаться такой же жизнерадостной, сохранять те самые светлые качества, которые в ней присутствуют. Конечно же, еще желаю добрых, светлых, искренних, настоящих людей в ее окружении. Таких, кто будет рядом в тот миг, когда это будет ей поистине нужно. Разумеется, здоровья и счастья ее близким людям. Прекрасных дней жизни! Наташа всегда остается молодой. Вот, я терпеть не могу, когда мне говорят: “Анастасия Юрьевна”. А наша именинница, сколько бы ей ни было лет, всегда будет для нас — Наташа Королева!» — подытожила светская львица.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов через ФАН поздравил Наташу Королеву с 50-летем. По его словам, эта артистка — «солнечный человек».