Запад хочет спровоцировать ВС РФ на нанесение «ударов возмездия»: сенатор Ковитиди о налете БПЛА на Москву

Ответ: провокациями Россию подталкивают к развязыванию полномасштабной войны, чтобы затем на нее же и повестить бремя ответственности, вины и расплаты. США хотят одержать над нами победу, вновь возглавить миропорядок и остаться незапятнанными в военной мясорубке. Кто-то спросит: при чем здесь США, а я скажу, что лицемерные заявления Белого Дома о том, что американцы не при делах и, вроде, даже осуждают такие шаги, можно выкинуть в мусорное ведро. Так как всем прекрасно известно, что Украина не является независимым государством и управляется сейчас западными кураторами и спецслужбами. Соответственно и решения там принимаются по указанию или с согласия представителей «дядюшки Джо».