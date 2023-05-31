Запад хочет спровоцировать ВС РФ на нанесение «ударов возмездия»: сенатор Ковитиди о налете БПЛА на Москву

Во вторник, 30 мая, киевский режим предпринял попытку нанести удары по Москве с помощью беспилотников. По сообщениям Минобороны РФ, в налете было задействовано восемь БПЛА самолетного типа.
В авторской колонке для ФАН сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прямо указала на цель этой террористической атаки. По ее мнению, ВС РФ всеми силами пытаются спровоцировать на нанесение так называемых «ударов возмездия», чтобы потом во всеуслышание заявить всему миру: «Россия — монстр, она убивает мирное население Украины», — тем самым вызвав ненависть к нашей стране.
Главная задача врагов России — это уничтожить русских их же собственными руками. Колонка Ольги Ковитиди
Давайте сегодня решим простую «задачку». Дано: нападение украинских БПЛА на Москву и Московскую область, которое к счастью было успешно отражено.
Вопрос: для чего киевским режимом была осуществлена данная террористическая атака?
Ответ: провокациями Россию подталкивают к развязыванию полномасштабной войны, чтобы затем на нее же и повестить бремя ответственности, вины и расплаты. США хотят одержать над нами победу, вновь возглавить миропорядок и остаться незапятнанными в военной мясорубке. Кто-то спросит: при чем здесь США, а я скажу, что лицемерные заявления Белого Дома о том, что американцы не при делах и, вроде, даже осуждают такие шаги, можно выкинуть в мусорное ведро. Так как всем прекрасно известно, что Украина не является независимым государством и управляется сейчас западными кураторами и спецслужбами. Соответственно и решения там принимаются по указанию или с согласия представителей «дядюшки Джо».
США всеми силами хотят спровоцировать ВС РФ на нанесение так называемых «ударов возмездия», чтобы потом во всеуслышание заявить всему миру: «Россия — монстр, она убивает мирное население Украины», — тем самым вызвав ненависть к нашей стране. Ценой военных провокаций американцы готовы перевести конфликт на Украине в стадию массового уничтожения ее жителей. Они хотят заставить славян уничтожать друг друга и по возможности бросить в «кровавую мясорубку» на Украине максимальное количество европейцев.
Главной же задачей врагов России было и остается — это уничтожить русских их же собственными руками. Поэтому делается все, чтобы подвести Украину и Россию к тотальной войне на взаимное истребление.
Вывод: не отвлекаемся на провокации, но и не игнорируем их. Работаем по своему плану. Доводим до полного завершения СВО, решаем все проставленные задачи. А дальше навязываем противнику уже свои правила игры справедливого многополярного мира.