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Аналитик Бунич оценил перспективы работы РФ в китайской платежной системе CIPS

Экономика
Аналитик Бунич оценил перспективы работы РФ в китайской платежной системе CIPS

Российские финансовые организации начали активно подключаться к китайской системе банковских переводов CIPS, которая в ближайшем будущем может стать эффективной альтернативой SWIFT. В беседе с ФАН генеральный директор Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич оценил перспективы данной меры.

По мнению аналитика, по средствам CIPS России удастся решить ряд вопросов, связанных с санкционными ограничениями Запада. Кроме того, отметил Андрей Бунич, страны, которые будут не удовлетворены нынешней системой расчетов, могут начать двигаться к созданию нового механизма расчетов.

«Сейчас речь идет об использовании действующих механизмов, тех же китайских, у России есть своя система расчетов, к которой также присоединяются иностранные банки. Я думаю, что следующим этапом будет некая интеграция этих уже имеющихся, независимых расчетных систем, к примеру, той же китайской, российской, других стран. И на этой базе будет создан некий аналог. Может быть, SWIFT, который будет уже межгосударственной», — считает эксперт.
Аналитик Бунич оценил перспективы работы РФ в китайской платежной системе CIPS

Однако на пути к интеграции и созданию аналога SWIFT собеседник ФАН обратил внимание на проблемы, которые заинтересованным сторонам предстоит решить.

«У всех стран, которые сейчас создают альтернативу SWIFT, свои отдельные законодательства, своя валютно-финансовая политика у всех она отличается. Опять же возьмем Россию, Китай и Индию. Разные системы. Поэтому их надо привести в соответствие. Это делается не сразу. Сначала нужно эти расчетные механизмы отработать. А потом уже их можно будет интегрировать технически. Такой я вижу перспективу», — объяснил Бунич.

Пока законодательства стран готовятся к альтернативной системе расчетов, использование Россией китайской системы расчетов, по словам экономиста, уже большой плюс. Это позволяет решать многие вопросы, хоть и остаются незначительные неудобства.

Ранее в рамках нового 11-го пакета санкций Польша и балтийские страны предложили Европейскому союзу отключить Газпромбанк от системы SWIFT. Кроме того, был предложен вариант заморозки активов российского банка.
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