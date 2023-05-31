Аналитик Бунич оценил перспективы работы РФ в китайской платежной системе CIPS

По мнению аналитика, по средствам CIPS России удастся решить ряд вопросов, связанных с санкционными ограничениями Запада. Кроме того, отметил Андрей Бунич, страны, которые будут не удовлетворены нынешней системой расчетов, могут начать двигаться к созданию нового механизма расчетов.