Спрос на страхование жилья поднялся в Тюменской области после майских пожаров

Крупные пожары случились в начале мая в Тюменской области. В отдельных районах огонь уничтожил жилые постройки. В свете этих событий местные жители начали чаще прибегать к страхованию своих домов.
Как пишет tmn.aif.ru, по словам сотрудников Тюменского филиала СОГАЗ, спрос на страхование жилых помещений в области с начала мая существенно вырос. Цена полиса зависит от разных факторов, начиная от суммы, на которую страхуется дом, и завершая его площадью, расположением, видом строения, годом возведения и материалом, который использовали в ходе строительства.
Вместе с тем цена страховки незначительна по сравнению с суммой возможного ущерба в случае возгорания или подтопления. Касаемо ипотечного жилья, на основании закона об ипотеке клиент обязан страховать предмет залога на сумму не ниже задолженности перед кредитной организацией. По такому соглашению страхуются конструктивные элементы жилья, также стандартный договор предполагает страхование имущества в том числе по риску «Пожар», сообщили специалисты компании.