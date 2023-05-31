Спрос на страхование жилья поднялся в Тюменской области после майских пожаров

Вместе с тем цена страховки незначительна по сравнению с суммой возможного ущерба в случае возгорания или подтопления. Касаемо ипотечного жилья, на основании закона об ипотеке клиент обязан страховать предмет залога на сумму не ниже задолженности перед кредитной организацией. По такому соглашению страхуются конструктивные элементы жилья, также стандартный договор предполагает страхование имущества в том числе по риску «Пожар», сообщили специалисты компании.