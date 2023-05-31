VK запустила социальную кампанию по защите детей от кибербуллинга

Компания VK объявила о запуске социальной кампании «День защиты детей в интернете», которая направлена на поддержку детей-блогеров. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Проект посвящен Дню защиты детей. В нем приняли участие специалисты и психологи программы «Травли NET». По данным опроса организации, у большинства детей России есть аккаунты в социальных сетях, а 19% ребят делятся творческим контентом на своих страницах.
При этом каждый десятый ребенок хотя бы раз сталкивался с кибербуллингом. А 22% респондентов сталкивались с травлей несколько раз. VK намерена защитить маленьких пользователей от этого явления.
В рамках социальной кампании первого и второго июня на территории ВДНХ начнет работу многофункциональное пространство. Гости познакомятся с образовательными сервисами компании. Эксперты подготовили видео о том, что делать, если ребенок столкнулся с травлей в Сети.
Стоит отметить, что 1 июня в День защиты детей в магазинах «Пятерочка» Северо-Запада пройдет акция в пользу маленьких подопечных благотворительного фонда «Линия жизни», сообщает infox.ru.