В кабмине ФРГ сочли законными удары ВСУ по РФ украинским оружием

Правительство Германии считает легитимными с точки зрения международного права удары Вооруженных сил Украины по объектам на территории РФ с использованием оружия украинского производства. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Представитель правительства Германии на брифинге ответил на вопрос о том, считает ли он законными нападения на российские объекты с использованием украинского оружия. Хебештрайт заявил, что оценивает не саму атаку украинских беспилотников на Москву, а осуществляет оценку лишь с точки зрения международного права.
«Международное право считает такие удары легитимными», — сообщил он.
Хебештрайт при этом напомнил заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца. Ранее он заявлял, что Берлин поставляет свое оружие Киеву для защиты украинской территории.
Ранее сообщалось, что ФРГ закроет консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.