В кабмине ФРГ сочли законными удары ВСУ по РФ украинским оружием

Представитель правительства Германии на брифинге ответил на вопрос о том, считает ли он законными нападения на российские объекты с использованием украинского оружия. Хебештрайт заявил, что оценивает не саму атаку украинских беспилотников на Москву, а осуществляет оценку лишь с точки зрения международного права.