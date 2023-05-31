Психолог Сулим: намеки годятся для тонких, деликатных вопросов в отношениях, если не ждать от них многого

Намеки не заменят нормальных отношений. Но тихонечко сказать, через правильные слова (это я чувствую или вижу вот так-то) для женщин порой более приемлемо. Намек будет работать эффективнее, если рассказать сначала о себе и задать человеку вопрос — что он сам об этом думает, чувствует. То есть как-то косвенно указать ему на какой-то момент не в лоб, а косвенно, чтоб он об этом подумал и допустил в сознание какую-то мысль, начал об этом думать, заключила психотерапевт.