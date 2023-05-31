Психолог Сулим: намеки годятся для тонких, деликатных вопросов в отношениях, если не ждать от них многого

Когда намеки в отношениях являются нормальным поведением, рассказала ФАН кандидат психологических наук, психолог, психотерапевт Софья Сулим.
«Намеки в отношениях норма, когда дело касается достаточно тонких, деликатных моментов, то есть иногда это предупредительный элемент — чтобы до разговора не дотягивать. Бывает и так, что намеки не работают: человек не понимает, потому что намеки это как бы указание на его какую-то бессознательную зону, то, что человек сам не замечает. Да и не каждый человек может увидеть намек, поэтому можно считать его предупредительной мерой — это значит попробовать намекнуть человеку, указать ему, что происходит, и не ожидать от этого сразу изменений», — комментирует психолог.
При этом нужно понимать, продолжает она, что все равно другой человек не обязан понимать намеки. А зачастую за ними следует ожидание, что они поняты, и что-то изменится. А это совершенно не следует из намека, только в открытом разговоре это возможно.
«Поэтому намек можно использовать как в деликатных темах, связанных с границами близких отношений: это в первую очередь темы, связанные с сексуальными отношениями, темы, связанные с вопросами дистанции, близости, связанные с противоположным полом, с очень уязвимыми моментами в близких отношениях. Например, про то, что мы вместе, у нас есть отношения, может быть, и так далее. Когда мы очень близко, мы уязвимы. Это в основном темы, связанные с сексуальной близостью, взаимодействием как мужчины и женщины. И таких историй, зон — множество», — рассказывает эксперт.
Намеки не заменят нормальных отношений. Но тихонечко сказать, через правильные слова (это я чувствую или вижу вот так-то) для женщин порой более приемлемо. Намек будет работать эффективнее, если рассказать сначала о себе и задать человеку вопрос — что он сам об этом думает, чувствует. То есть как-то косвенно указать ему на какой-то момент не в лоб, а косвенно, чтоб он об этом подумал и допустил в сознание какую-то мысль, начал об этом думать, заключила психотерапевт.
Ранее кандидат психологических наук Софья Сулим объяснила, почему некоторые люди предпочитают изъясняться намеками.