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Подозреваемый в убийстве главы села Рубас в Дагестане сознался в содеянном

Происшествия
Подозреваемый в убийстве главы села Рубас в Дагестане сознался в содеянном

Житель Дагестана, подозреваемый в убийстве 62-летнего главы села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова, угодил в руки правоохранителей. Мужчина доставлен в отделение.

Убийцей оказался 58-летний местный житель. Он сдался полицейским и сознался в содеянном. Оказалось, что у мужчины с убитым был серьезный конфликт.

Причиной разногласий стала недвижимость. Конфликтующие стороны долгое время не могли разрешить возникший спор, говорится в сообщении местного управления МВД.

Медики бригады скорой помощи подтвердили смерть Байрамбегова. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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