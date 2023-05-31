Подозреваемый в убийстве главы села Рубас в Дагестане сознался в содеянном

Житель Дагестана, подозреваемый в убийстве 62-летнего главы села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова, угодил в руки правоохранителей. Мужчина доставлен в отделение.
Убийцей оказался 58-летний местный житель. Он сдался полицейским и сознался в содеянном. Оказалось, что у мужчины с убитым был серьезный конфликт.
Причиной разногласий стала недвижимость. Конфликтующие стороны долгое время не могли разрешить возникший спор, говорится в сообщении местного управления МВД.
Медики бригады скорой помощи подтвердили смерть Байрамбегова. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.