Трех совят обнаружили рабочие во время строительства метро в Нижнем Новгороде

По словам Изотова, сразу стало понятно, что оставлять совят на строительной площадке новой станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде нельзя, так как они там не выживут. К тому же мама к ним так и не вернулась, хотя строительные работы специально приостановили в надежде на это, сообщает «Нижегородская правда».