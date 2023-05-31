Трех совят обнаружили рабочие во время строительства метро в Нижнем Новгороде

Начальник отдела охраны животного мира министерства лесного хозяйства Нижегородской области Сергей Изотов рассказал о судьбе найденных совят.
По словам Изотова, сразу стало понятно, что оставлять совят на строительной площадке новой станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде нельзя, так как они там не выживут. К тому же мама к ним так и не вернулась, хотя строительные работы специально приостановили в надежде на это, сообщает «Нижегородская правда».
Поэтому было решено временно передать пернатых известному местному волонтеру Татьяне Фалиной, имеющей богатый опыт по выхаживанию хищных птиц. Затем планируется направить совят в центр реабилитации, чтобы впоследствии выпустить в естественную среду обитания.