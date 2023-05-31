Президент России Владимир Путин проведет встречу с обладателями ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин проведет встречу с семьями, ранее получившими орден «Родительская слава». Информацию распространила пресс-служба Кремля.
В заявлении указано, что беседа состоится 1 июня в формате видеоконференции. Мероприятие будет приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.
Как уточнили представители властей, на встречу пригласят членов многодетных семей из разных регионов страны. При этом орденом «Родительская слава» награждаются граждане, которые уже воспитали или сейчас заботятся о семерых и более несовершеннолетних.
До этого официальный представитель главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились провести двусторонние переговоры. Беседа состоится в обозримой перспективе.