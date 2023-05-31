Юрист Хаминский объяснил, являются ли законными «повестки» в военкомат, отправленные в виде СМС

До недавнего времени законом был предусмотрен только один способ вручения повесток из военкомата — лично под расписку о получении. Однако после начала специальной военной операции участились случаи уклонения от получения повесток. В результате несколько месяцев назад в законодательство о военной службе и воинском учете были внесены изменения, направленные уточнение порядка коммуникации военкоматов и граждан призывного возраста.