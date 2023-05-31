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Юрист Хаминский объяснил, являются ли законными «повестки» в военкомат, отправленные в виде СМС

Общество
Юрист Хаминский объяснил, являются ли законными «повестки» в военкомат, отправленные в виде СМС

В Петербурге замечено такое явление, как призыв явиться в военкомат для уточнения данных, направленный в виде СМС. Подобное сообщение с незнакомого номера получил читатель ФАН, обратившийся в редакцию с просьбой разобраться в ситуации.

Является ли такая «повестка» законной и каким еще способом могут вызывать в военкомат граждан призывного возраста, в авторской колонке для ФАН объяснил руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Неизвестный номер, с которого петербуржцу пришло СМС, оказался засвечен уже не единожды. При поиске информации о нем в Сети сразу же всплывают недовольные отзывы горожан, которым также были отправлены сообщения с просьбой явиться в военкомат. При этом в некоторых случаях, по отзывам комментаторов, такие смс приходили женщинам.

Юрист Хаминский объяснил, являются ли законными «повестки» в военкомат, отправленные в виде СМС

Военкомат или нет — вот в чем вопрос. Колонка Александра Хаминского

До недавнего времени законом был предусмотрен только один способ вручения повесток из военкомата — лично под расписку о получении. Однако после начала специальной военной операции участились случаи уклонения от получения повесток. В результате несколько месяцев назад в законодательство о военной службе и воинском учете были внесены изменения, направленные уточнение порядка коммуникации военкоматов и граждан призывного возраста.

В соответствие с новыми правилами помимо обычной бумажной повестки допускается уведомление в электронном виде. Но чтобы такой документ считался законным, он должен быть размещен в реестре электронных повесток в порядке, утвержденном правительством России. До принятия соответствующего постановления электронные повестки могут быть направлены через Госуслуги.

В любом случае, способ отправки документа должен со 100% уверенностью позволять идентифицировать как отправителя, так и получателя. Смс и электронные почтовые отправления этим требованиям не отвечают, соответственно, полученные таким образом уведомления будут считаться недействительными.

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