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Сергей Лавров предупредил о последствиях атаки беспилотников на Москву

Политика
Сергей Лавров предупредил о последствиях атаки беспилотников на Москву

Вооруженные силы России имеют все ответы на вопросы поставок западного оружия на Украину и атаки украинских БПЛА на Москву. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства сейчас находится с визитом в Мозамбике. Там, во время пресс-конференции, Лавров добавил, что Минобороны РФ уже занимается данным вопросом.

«Что касается последствий этой преступной линии, то последствиями занимаются наши вооруженные силы. Я уверен, что у них есть ответы на все вопросы», — сказал глава российского МИД.

Лавров также сообщил, что Россия продолжает поставки гуманитарной помощи в Мозамбик. Данные поставки идут через Всемирную продовольственную программу.
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