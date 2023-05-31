Сергей Лавров предупредил о последствиях атаки беспилотников на Москву

Вооруженные силы России имеют все ответы на вопросы поставок западного оружия на Украину и атаки украинских БПЛА на Москву. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства сейчас находится с визитом в Мозамбике. Там, во время пресс-конференции, Лавров добавил, что Минобороны РФ уже занимается данным вопросом.
«Что касается последствий этой преступной линии, то последствиями занимаются наши вооруженные силы. Я уверен, что у них есть ответы на все вопросы», — сказал глава российского МИД.
Лавров также сообщил, что Россия продолжает поставки гуманитарной помощи в Мозамбик. Данные поставки идут через Всемирную продовольственную программу.