Пригожин «ткнул мордой зажравшуюся элиту» после публикации фотографий его сына с отдыха в Карелии

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил достоверность фото- и видеозаписей, на которых запечатлен отдых его сына в Карелии.
По словам создателя «оркестра», провластные Telegram-каналы растиражировали информацию, которая была похищена с аккаунта одного из друзей Павла Пригожина. Опубликованный контент был сделан во время отдыха сына предпринимателя летом 2022 года в Карелии. Сбором данных, предположительно, могло заниматься специальное киберподразделение Министерства обороны РФ.
Евгений Пригожин заявил, что эти фотографии действительно были сделаны во время поездки его сына в июне-июле 2022 года в Карелию. Павел посетил регион вместе со своей сестрой и друзьями, где они ели доширак и варили коренья. Бизнесмен также опроверг тезис провокаторов о том, что фото были сделаны во время «бахмутской мясорубки».
«Ну доширак, кому что не нравится? Какие есть претензии? «Бахмутская мясорубка» началась 8 октября. Поэтому посмотрите, вы на заднем фоне видите желтые листья или выпавший снег? Не знал о существовании этих фото- и видеозаписей. Иначе слил бы сам, для того чтобы ткнуть мордой зажравшуюся элиту, что, оказывается, мой сын доширак в Карелии ест», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее Евгений Пригожин осудил поведение детей российской элиты на фоне проведения спецоперации на Украине. По его словам, ни в одной стране мира дети руководителей не позволяют себе столько, сколько в России.