Пригожин «ткнул мордой зажравшуюся элиту» после публикации фотографий его сына с отдыха в Карелии

Евгений Пригожин заявил, что эти фотографии действительно были сделаны во время поездки его сына в июне-июле 2022 года в Карелию. Павел посетил регион вместе со своей сестрой и друзьями, где они ели доширак и варили коренья. Бизнесмен также опроверг тезис провокаторов о том, что фото были сделаны во время «бахмутской мясорубки».