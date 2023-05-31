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Сирия решительно осудила атаку украинских беспилотников на Москву

Политика
Сирия решительно осудила атаку украинских беспилотников на Москву

Сирия решительно осуждает атаку украинских дронов на Москву. Об это сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД.

Минобороны России 30 мая сообщило о попытке Украины нанести террористическую атаку беспилотниками по Москве. Для данной операции были задействованы восемь БПЛА самолетного типа, пять из которых были сбиты силами ПВО, а три — подавлены средствами РЭБ.

«Сирия самым решительным образом осуждает агрессию украинского режима с применением дронов против Москвы», — говорится в сообщении сириййского МИД.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву. По его словам, Вашингтон своими заявлениями «поощряет украинских террористов», пишет «Национальная Служба Новостей».
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