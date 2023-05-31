Сирия решительно осудила атаку украинских беспилотников на Москву

Минобороны России 30 мая сообщило о попытке Украины нанести террористическую атаку беспилотниками по Москве. Для данной операции были задействованы восемь БПЛА самолетного типа, пять из которых были сбиты силами ПВО, а три — подавлены средствами РЭБ.