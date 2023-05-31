Макрон предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже

Мирный саммит по ситуации на Украине могут провести в Париже. Инициатива принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, передала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как указано в материале, глава государства уже обратился с соответствующим предложением к зарубежному коллеге Владимиру Зеленскому. Ранее последний попросил хозяина Елисейского дворца поспособствовать налаживанию международных связей Киева с руководителями других государств.
В частности, речь шла о председателе Китая Си Цзиньпине. Однако позже эта идея переросла в организацию полноценного саммита.
«Макрон предложил провести конференцию в Париже, также ее предложили провести Дания и Швеция», — говорится в публикации.
Меж тем посол Европейского союза на Украине Катарина Матернова оценила шансы страны на вступление в организацию в течение двух лет. По ее словам, ожидания киевских властей «слишком оптимистичны».