Власти Астрахани демонтируют нелегальную кофейню

Как пишет сетевое издание «Астрахань.ру», здание находится на территории культурного объекта «Усадьба Ясырина». Служба госохраны объектов культурного наследия области и городские власти обратились в суд с требованием разобрать строение. Между тем в этом помещении открыли кофейню, которая пользуется большой популярностью у молодых горожан.