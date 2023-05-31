Власти Астрахани демонтируют нелегальную кофейню

Одноэтажное здание построили в Астрахани на улице Победы, 29 без необходимых документов. Теперь незаконную самовольную постройку должны снести. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Астраханской области.
Как пишет сетевое издание «Астрахань.ру», здание находится на территории культурного объекта «Усадьба Ясырина». Служба госохраны объектов культурного наследия области и городские власти обратились в суд с требованием разобрать строение. Между тем в этом помещении открыли кофейню, которая пользуется большой популярностью у молодых горожан.
В итоге суд признал возведение здания самовольным. Согласно решению суда, постройку должны снести в течение трех месяцев. Кроме того, собственника помещения обязали выплатить в казну 3000 рублей, сообщили в обладминистрации.