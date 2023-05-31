«Престарелые фрики»: Поплавская оценила выход Пугачевой на сцену с Макаревичем

Участники коллектива Андрей Макаревич✱ (признан иноагентом в РФ) и Александр Кутиков вывели сбежавшую из России Примадонну на сцену. Поплавская не оценила выходку артистов, отметив, что такие люди позорят почетный возраст. По ее мнению, прожив столько лет, они должны становиться примером для молодежи, показывать, что нужно нести в мир.