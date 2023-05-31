«Престарелые фрики»: Поплавская оценила выход Пугачевой на сцену с Макаревичем

Отечественная актриса Яна Поплавская раскритиковала выход Аллы Пугачевой на сцену во время концерта группы «Машина времени» в Израиле. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Участники коллектива Андрей Макаревич✱ (признан иноагентом в РФ) и Александр Кутиков вывели сбежавшую из России Примадонну на сцену. Поплавская не оценила выходку артистов, отметив, что такие люди позорят почетный возраст. По ее мнению, прожив столько лет, они должны становиться примером для молодежи, показывать, что нужно нести в мир.
«Огромные животы, перешитые до неузнаваемости лица… Всегда считалось, что с годами мудрость делает людей степенными, уважаемыми, они должны служить примером молодому поколению…», — добавила актриса.
Музыкантов она назвала «престарелыми фриками», которые не сделали ничего ценного и по-настоящему значимого для России и ее граждан. Актриса добавила, что в стране справляются и без них.
Ранее Поплавская раскритиковала комиков, которые поглумились над смертью военкора Татарского, сообщает infox.ru.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами