Парламент избрал главу МИД Ринкевичса президентом Латвии

Нынешний глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс избран президентом республики. Соответствующее решение принял местный парламент.
За его кандидатуру проголосовало 52 депутата сейма. Еще 35 высказались против. Оппонентом Ринкевичса выступил предприниматель Улдис Пиленс. Нынешний глава МИД Латвии сменит на посту главы государства Эгилса Левитса.
Напомним, что ранее Ринкевичс назвал свою страну великой хоккейной державой, прокомментировав победу национальной сборной в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею.
Также отметим, что 20 тысяч русскоязычных граждан Латвии, которые не сдали языковой экзамен, оказались под угрозой депортации. Подробности приводит INFOX.