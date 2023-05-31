Активисты движения КИБЕР ФРОНТ Z обсудили саботаж работы военно-патриотического клуба местными властями

В Петербургском штабе КИБЕР ФРОНТА Z прошел телемост с активистами движения из Ростовской области. В онлайн-конференции приняли участие члены НВП «Рокот» из Ростова-на-Дону, Новочеркасска и города Шахты.
Активисты познакомились и обменялись опытом в сфере общественной патриотической деятельности. Однако как в Санкт-Петербурге, так и в Ростове-на-Дону участники движения сталкиваются с проблемами, связанными с деятельностью местных властей.
«Стоит вопрос субсидирования. Мы же никто юридически, соответственно, никакая государственная структура нас субсидировать чисто технически не может. Все делаем своими силами», — рассказали участники онлайн-встречи из города Шахты.
Вместе с отсутствием субсидий у активистов нет и юридического статуса, при этом местные чиновники и представители СМИ препятствуют работе патриотического движения. Более того, активистам закрыли доступ в учебные заведения для проведения курсов начальной военной подготовки, а помещение для этого и вовсе выделять не собираются.
Участники беседы сошлись на том, что обществу необходимо мобилизоваться для активной поддержки нашей Родины. Также активисты убедились, что некоторые чиновники по-прежнему игнорируют СВО и саботируют усилия гражданского общества.
Кроме того, участники движения из Санкт-Петербурга отметили, что у них с городскими и муниципальными администрациями нет нормального налаженного контакта.
«Ситуация, которая произошла 2 апреля с нашим спикером Владленом Татарским (Максимом Фоминым), которого вы все знаете, и после этой трагической ситуации, теракта, где были ранены люди, должны были непосредственно муниципальные власти, обещали по крайне мере, выплатить какие-то компенсации пострадавшим людям. Но все это затормозилось и до сих пор, по-моему, эта ситуация у нас не решена. Хотя было сказано: «Вот вам телефоны, контакты, обращайтесь, пишите, звоните», но воз и ныне там. Отдельно, что касается Евгения Викторовича Пригожина, то там были сделаны выплаты людям и они сейчас восстанавливают свое здоровье. Так что вот вам яркий пример того, что у нас в городе нет этого взаимодействия и мы делаем все на собственных началах», — заявил активист движения КИБЕР ФРОНТА Z.