Активисты движения КИБЕР ФРОНТ Z обсудили саботаж работы военно-патриотического клуба местными властями

Вместе с отсутствием субсидий у активистов нет и юридического статуса, при этом местные чиновники и представители СМИ препятствуют работе патриотического движения. Более того, активистам закрыли доступ в учебные заведения для проведения курсов начальной военной подготовки, а помещение для этого и вовсе выделять не собираются.