Иракские военные попали под огонь на саудовской границе

В прошлом боевики ИГ✱ сумели захватить более половины территории Ирака, и лишь международное вмешательство позволило переломить ход конфликта. После потери своих основных сил радикалы ушли в подполье и сейчас проявляют активность через теракты, похищения, засады, стремительные налеты.