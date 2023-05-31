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Иракские военные попали под огонь на саудовской границе

Весь мир
Иракские военные попали под огонь на саудовской границе

Обстрел велся со стороны республики.

Иракский военный пост обстрелян неизвестными утром 30 мая. Инцидент произошел на саудовском участке государственной границы.

Предположительно, нападение совершили боевики террористической группировки «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещено в РФ). Огонь велся с территории Ирака, а не Саудовской Аравии.

Сообщается об отсутствии каких-либо жертв среди иракских военных. В районе происшествия проводится поисковая операция для обнаружения нападавших.

В прошлом боевики ИГ✱ сумели захватить более половины территории Ирака, и лишь международное вмешательство позволило переломить ход конфликта. После потери своих основных сил радикалы ушли в подполье и сейчас проявляют активность через теракты, похищения, засады, стремительные налеты.

Объектами для подобных нападений являются как силовики, так и мирные жители республики.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
ирак саудовская аравия иг
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