«Этим будут заниматься следственные органы»: Пригожин отправил в СК РФ и прокуратуру письма с просьбой проверить высших функционеров Минобороны

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» высказался по поводу отсутствия перемен в Минобороны РФ даже на фоне неутихающей критики. По мнению Евгения Пригожина, местных бюрократов нужно заставить измениться, так как именно они не позволяют стране одержать победу в текущем конфликте.