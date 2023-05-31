«Этим будут заниматься следственные органы»: Пригожин отправил в СК РФ и прокуратуру письма с просьбой проверить высших функционеров Минобороны

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил Следственный комитет и прокуратуру России провести проверку в отношении некоторых «высших функционеров» Минобороны страны.
В аудиосообщении создатель «оркестра» рассказал, что отправил в оба ведомства письма с соответствующей просьбой. Он допустил, что ряд представителей российского МО могли совершить преступные действия при подготовке и проведении спецоперации.
«Сегодня я отправил в Следственный комитет и Прокуратуру РФ письма с просьбой проверить по факту совершения преступления при подготовке и в ходе проведения СВО ряд высших функционеров Министерства обороны Российской Федерации. Данные письма опубликованы не будут ввиду того, что этим будут заниматься следственные органы», — отметил Пригожин.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» высказался по поводу отсутствия перемен в Минобороны РФ даже на фоне неутихающей критики. По мнению Евгения Пригожина, местных бюрократов нужно заставить измениться, так как именно они не позволяют стране одержать победу в текущем конфликте.