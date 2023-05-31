Иван Охлобыстин назвал Максима Галкиным балаганным артистом

Актер и режиссер Иван Охлобыстин в интервью для YouTube-канала Metametrica выразил свое мнение о юмористе Максиме Галкине✱ (физлицо, признанное иноагентом на территории РФ).
Охлобыстин отметил, что Галкин является балаганным артистом, но не в плохом смысле этого слова. Выступления юмориста он сравнил с переездными цирками, где «нужно выдувать огонь и доставать из шляпы кролика».
Артист указал, что телеведущий Иван Ургант намного лучше Галкина. По его словам, тот является серьезным журналистом и харизматичным парнем.
«Он проявил себя лишь черным квадратиком. Может по дурости? Да, он не думает дальновидно. Но он не обижал кого-то, не катил бочку на Россию», — заявил Охлобыстин, предложив вернуть телеведущего на Первый канал.
Телеведущий Иван Ургант высказался против спецоперации. Затем в СМИ появились сообщения, что он уехал в Израиль. Последний выпуск его шоу выходил в феврале 2022 года.
Ранее Охлобыстин заявил, что в российском кинематографе нужна цензура. Он также указал на необходимость запретить спонсирование кино для некоторых категорий киноделов.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами