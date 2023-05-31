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Власти Германии предложили жителям есть не более 10 грамм мяса в сутки

Общество
Власти Германии предложили жителям есть не более 10 грамм мяса в сутки

Немцам необходимо снизить потребление мяса до 10 граммов в день. Такое заявление сделал федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир.

Его слова вместе со своим комментарием приводит журналист Герт Эван Унгар. Если жители Германии будут придерживаться этого правила, им придется есть один бутерброд с колбасой раз в три дня или одну сардельку раз в десять дней.

По мнению партии «Зеленых», в которую входит Оздемир, мясо является вредным продуктом. Отказ от такого питания позитивно скажется на сохранении климата.

Автор статьи подчеркивает, что политики Германии больше беспокоятся о безопасности животных, чем о людях.

«Вывод такой: в Германии нарушено равновесие», — резюмировал журналист.

Ранее стало известно о нехватке лекарств на полках аптек в Германии. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», с дефицитом в течение года сталкивались около трети жителей страны.
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