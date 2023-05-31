Николай Стариков: в России нужно ввести запрет на съемки разрушений и работы ПВО

Накануне в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за публикацию кадров работы ПВО и полетов дронов — в ответ на атаки украинских БПЛА в районах Москвы. Как считает политолог Николай Стариков, это нужно сделать немедленно, а репортерскую энергию населения направить в правильное русло.
После попыток атак на Москву и Подмосковье украинских БПЛА, в Госдуме предложили ввести уголовное наказание за съемку полетов беспилотников. Как заявил член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, такие законы будут инициированы и приняты.
Напомним, на Украине, где введено военное положение, действует закон, предусматривающий уголовную ответственность за публикацию фото и видео военных объектов и перемещений украинских военных, мест обстрелов, траектории полета ракет, работу украинской ПВО — вплоть до названий улиц, остановок транспорта и магазинов. За нарушение закона предусмотрено лишение свободы сроком до 12 лет. По данным украинских СМИ, 29 мая силовики арестовали более 30 жителей Киева, снимавших работу ПВО в столице. А депутаты правящей «Слуги народа» внесли в Верховную раду законопроект с предложением отправлять на 15 суток в тюрьму тех, кто опубликовал в Сети видео или фотографии «прилетов» и работы ПВО.
Как сообщил корреспонденту ФАН политический аналитик Николай Стариков, в этом плане власти России должны взять пример с Киева.
«На мой взгляд, это очень важный момент. Почему на Украине запрещено снимать и выкладывать в интернет действия ПВО, результаты обстрелов и т. д.? Потому что размещение таких материалов дает противнику, то есть нам, пищу для определенных выводов разведки, и последующего нанесения новых ударов. То есть, это в первую очередь, чисто военная целесообразность», — указал Стариков.
При этом такие меры имеют и другую цель, сообщил эксперт.
«Обильное размещение разрушенных зданий, раскуроченной военной техники и средств ПВО элементарно деморализует население Украины. Запрещая все это, Киев пытается решить и эту проблему, и поддержать боевой дух украинцев, — продолжил он. — И здесь нужно вернуться к нашей ситуации. Как известно, военное положение в России не введено. При этом у каждого человека в кармане есть прибор под названием «смартфон», который имеет возможность съемки чего бы то ни было. То есть, нашим людям раздали средства для съемок, и при этом не объяснили, что можно и что нельзя снимать».
При этом принцип «сними и выложи» за последние годы стал мейнстримом для большинства современных СМИ и соцсетей, напомнил Стариков.
«На этом принципе целиком построены даже некоторые соцсети. Поэтому чего удивляться, что человек делает так, как он привык за многие годы? На мой взгляд, здесь мы должны двигаться как минимум в двух направлениях. Во-первых, Минобороны и компетентным органам необходимо разработать какую-то закрытую платформу или ресурс, куда граждане могли бы отправлять снятые ими видео с последствиями прилетов, пролетами дронов, ракет и т. д», — указал аналитик.
По словам эксперта, в этом будет безусловная польза для наших ПВО и спецслужб — они смогут понять, кто летел, как и куда летел и т. д.
«То есть, нужно канализировать в правильное русло неуемную энергию масс, поголовно обладающих мобильными телефонами с камерами. А во-вторых, нужно так же, как на Украине, запретить выкладывать съемки разрушений и работы ПВО в открытый доступ. И так же предусмотреть за это ответственность, вплоть до уголовной», — заключил Николай Стариков.
Напомним, 31 мая СБУ сообщила о подозрении блогерам, которые опубликовали видео работы ПВО во время обстрела Киева 16 мая. Тогда, по данным СМИ, был выведен из строя зенитно-ракетный комплекс Patriot. В отношении блогеров Инны Чернецкой, Дарьи Семенченко и Ольги Дидовец СБУ открыла уголовное производство по статье «несанкционированное распространение информации о работе ВСУ».