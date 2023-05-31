Николай Стариков: в России нужно ввести запрет на съемки разрушений и работы ПВО

Напомним, на Украине, где введено военное положение, действует закон, предусматривающий уголовную ответственность за публикацию фото и видео военных объектов и перемещений украинских военных, мест обстрелов, траектории полета ракет, работу украинской ПВО — вплоть до названий улиц, остановок транспорта и магазинов. За нарушение закона предусмотрено лишение свободы сроком до 12 лет. По данным украинских СМИ, 29 мая силовики арестовали более 30 жителей Киева, снимавших работу ПВО в столице. А депутаты правящей «Слуги народа» внесли в Верховную раду законопроект с предложением отправлять на 15 суток в тюрьму тех, кто опубликовал в Сети видео или фотографии «прилетов» и работы ПВО.