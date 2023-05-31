Сергей Лавров посоветовал послу США «знать свое место» и не лезть в отношения России и ЮАР

Глава МИД России Сергей Лавров жестко ответил послу США в ЮАР, который не постеснялся уличить Москву и Преторию в поставках вооружений. Министр напомнил американскому дипломату, что РФ никогда не нарушает международных норм, в отличие от Запада.
Лавров указал на ситуацию на Украине. Запад пытается декларировать нейтралитет в отношении конфликта, при этом накачивает Киев современными, дальнобойными и небезопасными вооружениями, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Россия и ЮАР — суверенные государства, добавил министр. Москва и Претория выстраивают отношения в полном соответствии с нормами и принципами международного права.
«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела», — цитирует Лаврова радио Sputnik.
Страны Запада также поставляют украинским властям снаряды с обедненным ураном, напомнил министр иностранных дел России.
Ранее Лавров прибыл в столицу Мозамбика и провел переговоры с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов республики Карпушем Мешкитой.