Руководство астраханской «Волги» заинтересовано в назначении Кержакова на пост главного тренера

Тренер по футболу Александр Кержаков может возглавить астраханскую «Волгу», выступающую в Первой лиге. Руководство клуба считает подписание соответствующего договора приоритетным вариантом.
Летом 2022 года стало известно, что специалист покинул команду из Российской премьер-лиги «Пари Нижний Новгород». После этого бывший форвард сборной страны получил должность главного наставника кипрской «Кармиотиссы».
Под его руководством игроки клуба провели семь матчей, выиграв лишь два из них. Вскоре Кержаков решил разорвать контракт.
Теперь появилась информация о заинтересованности «Волги» в подписании тренера. Однако владельцы «бело-синих» продолжают рассматривать и другие варианты, сообщил Telegram-канал «Мутко против».
Меж тем бразильский нападающий Неймар отказался от перехода в команду из Саудовской Аравии. Футболисту предлагали заработную плату в размере 400 миллионов евро в год.