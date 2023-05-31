«Теневая зона»: психолог Софья Сулим объяснила, почему некоторые люди выражаются намеками

О чем говорит неуемное желание делать намеки вместо прямого разговора, рассказала ФАН кандидат психологических наук, психолог, психотерапевт Софья Сулим.
«Если человек чрезмерно часто делает намеки вместо прямого разговора, это значит прежде всего, что он не имеет модели прямого разговора. То есть в его семье это не было принято, и у него нет контакта со своими чувствами, чтобы он мог выражать их и уважать чувства другого человека именно в коммуникации. Это как медведь в посудной лавке: человек не знает, как это делать, в первую очередь он не знает, как что-то сказать другому, чтобы его не обидеть. Или он видел модель, когда только так делали. В любом случае это отсутствие контакта со своими чувствами и расстановка границ, усвоенная в родительской семье», — объясняет психолог.
Достаточно часто такое поведение приводит к агрессии, потому что любые отношения — это коммуникация на всех этапах. Мы с любыми людьми, а тем более в близких отношениях, все время сверяемся: про свои чувства, потребности, желания. И чувства — это индикатор. И если человек не умеет этого, а делает намеки, то намеки часто выступают как завуалированная форма агрессии, продолжает эксперт.
В данном случае формулировка «неуемное желание» говорит, что этого много. Это значит, человек что-то не может сказать, не умеет, не знает, сам не осознает, насколько для него важно. То есть это его «теневая зона». Вот он и делает намеки партнеру вместо прямого разговора.
«Таким образом, постоянные намеки вместо прямого разговора означают: неумение, незнание как управлять своими чувствами, отсутствие другой модели коммуникации и, конечно, страх прямого разговора. Потому что когда опыта нет, работают все программы, которые заложены в детстве родителями. То есть напрямую получишь отказ, напрямую получишь унижение, например, или “молчи” скажут, или вообще накажут, или от тебя откажутся, лишат любви, внимания на какое-то время. Это, по сути, страх лишиться чьего-то расположения. А через намеки вроде бы прямо ничего не говоришь», — рассказала Софья Сулим.
Таким образом, злоупотребление намеками — это страх потерять близость или же за этим есть агрессия, накопленная в результате того, что ряд моментов не прояснены, заключила психолог.
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