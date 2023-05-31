«Теневая зона»: психолог Софья Сулим объяснила, почему некоторые люди выражаются намеками

Достаточно часто такое поведение приводит к агрессии, потому что любые отношения — это коммуникация на всех этапах. Мы с любыми людьми, а тем более в близких отношениях, все время сверяемся: про свои чувства, потребности, желания. И чувства — это индикатор. И если человек не умеет этого, а делает намеки, то намеки часто выступают как завуалированная форма агрессии, продолжает эксперт.