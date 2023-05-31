Россияне назвали недостатки, которые их раздражают в работодателях

Портал SuperJob провел опрос среди работающих россиян. Аналитики выяснили, какие черты не устраивают граждан в руководителях.
Вспыльчивость стала для респондентов самой раздражающей характеристикой, сообщает издание «Газета.Ru». По данным авторов, это выводит из себя 7% человек. Некомпетентностью недовольны 4% опрошенных. Прокрастинация, ложь и отсутствие дисциплины набрали в опросе по 3%. Об отсутствии негативных черт у начальства высказался каждый третий.
Среди респондентов чаще нетерпимость к негативным чертам работодателей высказывали женщины. Нередко их раздражает недисциплинированность. Мужчины больше обращают внимание на злоупотребление полномочиями.
Ранее стало известно, что работодатели стали чаще прибегать к услугам самозанятых. Около 50% опрошенных нанимателей начали сотрудничать с такими людьми год назад.