Россияне назвали недостатки, которые их раздражают в работодателях

Вспыльчивость стала для респондентов самой раздражающей характеристикой, сообщает издание «Газета.Ru». По данным авторов, это выводит из себя 7% человек. Некомпетентностью недовольны 4% опрошенных. Прокрастинация, ложь и отсутствие дисциплины набрали в опросе по 3%. Об отсутствии негативных черт у начальства высказался каждый третий.