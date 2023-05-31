Более 600 кг зараженных вирусом помидоров обнаружили в Амурской области

Как пишет ИА «ТЕЛЕПОРТ.РФ», для людей вирус опасности не представляет. Однако фермерам его бояться нужно, поскольку этот неклеточный инфекционный агент может в течение недели погубить весь урожай томатов. Распространяется он механическим способом в процессе обработки и транспортировки растений.