Более 600 кг зараженных вирусом помидоров обнаружили в Амурской области

Вирус коричневой морщинистости плодов томата выявили в ходе исследования партии свежих помидоров из КНР. Общий объем испорченного товара составил 627 кг. Об этом заявили в Амурском референтном центре Россельхознадзора.
Как пишет ИА «ТЕЛЕПОРТ.РФ», для людей вирус опасности не представляет. Однако фермерам его бояться нужно, поскольку этот неклеточный инфекционный агент может в течение недели погубить весь урожай томатов. Распространяется он механическим способом в процессе обработки и транспортировки растений.
На зараженных плодах томата появляются небольшие участки морщинистой ткани. Степень проявления признаков зависит от сорта помидоров. Кроме того, плоды могут подвергаться деформации и неравномерно созревать, на них могут возникнуть желтые или коричневые пятна с симптомами крапчатости.
Всего с начала текущего года общий объем зараженных растений достиг 24 тонн. Испорченные вирусом плоды подлежат уничтожению, рассказали в пресс-службе ведомства.