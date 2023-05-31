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ФРГ закроет консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге

Политика
ФРГ закроет консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге

Германия закрыла четыре из пяти российских консульств в стране. В Берлине утверждают, что пошли на такие шаги «в ответ на меры Москвы».

Вместе с тем, ФРГ продолжает сокращать свое дипломатическое присутствие в России. Немецкие власти хотят приостановить работу консульств Германии в трех городах РФ. Речь идет о диппредставительствах, расположенных в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее заявила агентству DPA, что Москва вынуждена реагировать на антироссийские действия Берлина и не является инициатором недружественных отношений.
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