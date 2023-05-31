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Жителя Нижнего Тагила задержали за хранение оружия и боеприпасов

Общество
Жителя Нижнего Тагила задержали за хранение оружия и боеприпасов

Полиция Нижнего Тагила отчиталась об итогах оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал».

В ходе рейда у 53–летнего местного жителя в квартире обнаружили десятки образцов холодного оружия, многочисленные разнообразные детали огнестрельного оружия, а также около сотни патронов светозвукового действия, гильзы, магазины, ствол калибра 4,5 мм, сообщает v-tagile.ru.

С учетом результатов экспертизы были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов» и «Незаконное изготовление и переделка огнестрельного оружия».
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