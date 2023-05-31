Депутат Госдумы Чаплин предупредил дачников о штрафах за продажу урожая

Российские дачники могут получить штраф за продажу своего урожая вне предназначенных для этого мест, сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Парламентарий добавил, что россияне могут продать выращенные овощи, фрукты или заготовки из них на сельскохозяйственных ярмарках или социальных рынках. Реализация собственной продукции у проезжей части, возле станций метро и возле административных зданий незаконна, подчеркнул Чаплин. Сумма штрафа за подобные действия составляет от 500 до 2500 рублей, сообщил он.
Продажа своего урожая не облагается налогом, рассказал политик. По его словам, для этого участок должен быть не больше 50 квадратных метров, а работать на нем должен только сам хозяин.
Ранее обозреватель интернет-газеты «Ридус» рассказал о пяти неприхотливых цветах, подходящих для выращивания на даче.