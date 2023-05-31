Тунисский чиновник заявил о намерении страны выпустить пять тысяч электромобилей к концу 2025 года

Тунис, 31 мая. Директор Национального агентства по контролю за энергетикой Туниса Абдельхамид эль-Кануни Кахиа заявил о стремлении его страны выпустить 5 тысяч электромобилей к концу 2025 года, пишут арабские СМИ.
Чиновник объявил о выделении гранта в размере 10 тысяч динаров, благодаря которому стоимость транспортного средства будет снижена.
«Работа над проектом электрической мобильности в Тунисе началась в 2017 году. Многие предложения, связанные с ним, были включены в финансовые законы на 2018-й и следующие периоды, а также учтены в специальных законах», — добавил он.
Ранее Национальный институт статистики (INS) Туниса сообщил, что уровень инфляции в стране немного снизился.