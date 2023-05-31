Тунисский чиновник заявил о намерении страны выпустить пять тысяч электромобилей к концу 2025 года

Тунис, 31 мая. Директор Национального агентства по контролю за энергетикой Туниса Абдельхамид эль-Кануни Кахиа заявил о стремлении его страны выпустить 5 тысяч электромобилей к концу 2025 года, пишут арабские СМИ.