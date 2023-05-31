В Воронеже подготовят ПВР для эвакуированных из приграничных районов белгородцев

Воронежская область готова принять жителей прифронтовых Шебекинского и Грайворонского районов Белгородской области.
Для этого подготовлены пункты временного размещения, рассказал глава Воронежской области Александр Гусев. Это касается и родственников детей, которые приехали в лагерь «Ландыш» из Белгородской области, добавил чиновник.
«Помощь может понадобиться ребятам и их родителям и после окончания смены. Поэтому поручил своим сотрудникам оперативно готовить пункт временного размещения», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Гусева.
Ранее издание «Ридус» писало об эвакуации 300 детей из опасных районов Белгородской области. Маленькие белгородцы были размещены в детском оздоровительном лагере «Ландыш» в Воронежской области.