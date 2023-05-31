Южнокорейская разведка с помощью ИИ выяснила вес Ким Чен Ына

Разведка Южной Кореи при помощи искусственного интеллекта выяснила, сколько весит лидер КНДР Ким Чен Ын.
Сообщается, что в среднем вес политика составляет 140-150 килограмм. Об этом заявил депутат от правящей партии «Гражданская сила» Ю Сан Бом.
Данные разведки говорят о том, что глава Северной Кореи страдает расстройством сна и дерматитом. Однако не уточняется, был ли сделан этот вывод на основе визуального анализа или с помощью компьютерных технологий.
Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью проверил подготовку к запуску первого разведывательного спутника страны. Лидер КНДР также заявил о важности данной разработки в связи с нападками «американских империалистов».