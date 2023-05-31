Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Южнокорейская разведка с помощью ИИ выяснила вес Ким Чен Ына

Общество
Южнокорейская разведка с помощью ИИ выяснила вес Ким Чен Ына

Разведка Южной Кореи при помощи искусственного интеллекта выяснила, сколько весит лидер КНДР Ким Чен Ын.

Сообщается, что в среднем вес политика составляет 140-150 килограмм. Об этом заявил депутат от правящей партии «Гражданская сила» Ю Сан Бом.

Данные разведки говорят о том, что глава Северной Кореи страдает расстройством сна и дерматитом. Однако не уточняется, был ли сделан этот вывод на основе визуального анализа или с помощью компьютерных технологий.

Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью проверил подготовку к запуску первого разведывательного спутника страны. Лидер КНДР также заявил о важности данной разработки в связи с нападками «американских империалистов».
ким чен ын искусственный интеллект кндр
Военкоры ФАН